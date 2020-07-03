Kumluca’da yaprak dökümü

SON dönemde hakkında çıkan yolsuzluk iddialarıyla çalkanan Kumluca Belediyesi'nde şok bir istifa geldi. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Toprakçı görevinden istifa ettiğini açıkladı. CHP'li Başkan Mustafa Köleoğlu'nu suçlayan Toprakçı, "Mustafa Köleoğlu, Kumluca'yı düşünmekten uzak hareket ediyor. Belediye meclisi toplantılarını belediye başkanı ve yaverleri şeklinde algılayan, böylece şeffaflık ilkesini kendi yardımcılarından bile esirgeyen Köleoğlu, kendisini töhmet altında bırakacak bir takım eylemlerle yolun bundan sonrasını yürünemez hale getirmiştir" ifadelerini kullandı.Mehmet Toprakçı, 1 Haziran'da başkan yardımcısı olarak atandığını hatırlatarak, "Kamu hizmeti yapmamız gerektiği yerde birçok şeyden haberim olmadığını fark ettim. Alnım açık yüzüm pak bir şekilde bu birlikteliği burada sonlandırıyorum" dedi. Toprakçı 13 Şubat tarihinde il yönetimiyle yaşadığı sorunlar gerekçesiyle İYİ Parti'den istifa ettiğini açıklamıştı. Toprakçı, "Değerli arkadaşlarımızı zorlama bir başkanın ikbali uğruna değersizleştiren ve teşkilatlarda katliam yapan önüne gelene küfredenin, hakaret edenin ve iftira atanın yönetim kademelerini işgal ettiği bu partide Türk milliyetçiliği yapamayacağımız anlaşıldığı için istifamızı veriyoruz" demişti.