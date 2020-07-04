CHP’li Köleoğlu’nu 2 oy kurtardı

ANTALYA'DA Kumluca Belediyesi'nin temmuz ayı olağan meclis toplantısı, CHP'li Mustafa Köleoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirildi. Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle 3 ay ertelemeli olarak yapılan meclis toplantısında, belediyenin 2019-2010 yılı faaliyet raporu oylandı. Son dönemde gündeme gelen 2 milyon liralık yolsuzluk iddiası meclise de yansıdı.Oylama sırasında Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, yasa gereği meclis üyeleri sıralarında otururken, meclisi 1'inci Başkan Vekili Batuhan Mutlu Engin yönetti. Oylamada, CHP, İyi Parti, MHP ve AK Partili 16 meclis üyesi faaliyet raporuna ret oyu verdi. Ret oyu veren isimler arasında oturumu yöneten Engin'in de olması dikkat çekti. Rapora, Başkan Köloğlu'nun da aralarında bulunduğu 5 meclis üyesi kabul oyu verirken, 3 İyi Partili meclis üyesi ise çekimser kaldı. Oylamada ret oyu sayısının meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuna ulaşmaması nedeniyle Valilik kanalıyla belediye yönetimi hakkında Danıştay'a 'yetersizlik kararı' dosyası gönderilmedi. Böyle bir durumda Danıştay'ın uygun görmesi halinde Köleoğlu'nun başkanlıktan düşme riski ortaya çıkacaktı. Köleoğlu bu zorlu süreci sadece 2 eksik ret oyuyla atlatmış oldu. Böylece çıkan sonuç sadece kamuoyuna mesaj vermekle sınırlı kaldı.