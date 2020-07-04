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Siyasette marka hedefi

Giriş Tarihi: 4.7.2020 ABONE OL
Siyasette marka hedefi
ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) haziran ayı olağan meclis toplantısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Küresel çapta eşi benzeri görülmemiş bir dönem yaşandığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Pandemi hepimizi etkiledi. Hedefimiz ülkemizin bu süreçten en az etkilenerek çıkması" diye konuştu. Bu yıl hayata geçmesi planlanan 'Antalya Diplomasi Forumu'nun pandemi dolayısıyla yapılamadığını belirten Çavuşoğlu, "Gelecek sene mart ayında inşallah Antalya Diplomasi Forumu ile birlikte Antalya'nın marka değerini beraber arttıracağız. Antalya tıpkı Davos gibi uluslararası siyasette de marka bir şehir olacak" diye konuştu.

TEKNOLOJİ ATAĞI
Bakan Çavuşoğlu, Antalya'nın tarım, turizm ve ticaretin dışında gerçekten bir teknoloji şehri olması gerektiğinin altını çizerek, "İstanbul'dan sonra tek alternatif bu anlamda Antalya'dır. Antalya tüm özelliklere sahiptir, bunu birlikte sizlerin desteğiyle başaracağız. Şu anda milletvekili arkadaşlarımızla da bu konuda çalışıyoruz" ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, meclis üyelerinden gelen soruları da cevapladı. ATSO Başkanı Davut Çetin ise Antalya ekonomisini yüzde 15 ile yüzde 22 arasında bir daralma ve gelir kaybının beklediğini açıkladı.

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Siyasette marka hedefi
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