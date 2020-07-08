Kızların polislik azmi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) ve Polis Amirleri Eğitim Merkezi'ne (PAEM) kadın polis alımlarına Antalyalı kadınlar ilgi gösteriyor. Pandemi süreci nedeniyle sınav tarihlerinin ertelenmesine rağmen sıkı bir hazırlık dönemi geçiren kadınlar, Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nde profesyonel antrenörler eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. profesyonel antrenör eşliğinde haftanın 3-4 günü antrenman yapan kadınlar sınava hazırız mesajı veriyor. Fiziki yeterlilik sınav çalışmaları kapsamında antrenmanlarda kondisyon ve parkur çalışmaları yapılıyor.Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak antrenmanlar gerçekleşiyor. Kursiyerlerden 22 yaşındaki Sevim Karagöz, küçüklükten beri polis olmak istediğini söyledi. Karagöz, "Bunun için Özgecan Aslan Gençlik Merkezi bana yardımcı oluyor. Haftanın 3-4 günü buraya gelerek antrenman yapıyorum. Hocalarım bana çok yardımcı oluyor. İlk geldiğimde koşamıyordum şimdi kendimi hazır hissediyorum" dedi. Gençlik Lideri ve Antrenör Fedakar Yıldırım, merkez olarak her yıl POMEM parkuruna gençleri hazırladıklarını söyledi. Kadınlara yönelik haftada 3-4 gün antrenman yaptırıldığını belirten Yıldırım, "Şuanda arkadaşlarımız hazırlıklarını hemen hemen bitirmek üzereler. 3 aydır çalışıyoruz. Şuanda sınava tam anlamıyla hazır olduklarını söyleyebilirim. Antrenmanlarda koordinasyon hareketlerimiz ve parkur çalışmalarımızı yapıyoruz" diye konuştu.