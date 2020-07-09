2 polise bıçaklı saldırı

Antalya'da polise mukavemetten aranan Mehmet Fatih A. (31), kendisini durdurmaya çalışan polis memurları Vehbi Akşit ve Fatih Tümer bıçaklayarak yaraladı. Bacağından vurulup, etkisiz hale getirilen saldırgan ve polisler hastaneye kaldırıldı. Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi'nde otelde kalan ve araması bulunan Mehmet Fatih A.'yı Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gözaltına almak istedi.Otel kapısında iki polisi karşısında gören Mehmet Fatih A. elindeki bıçakla, "Beni kimse gözaltına alamaz" diyerek bıçakla saldırdı. Saldırı sırasında polis memurları Vehbi Akşit omzundan, Fatih Tümer ise sağ bacağından yaralandı. Saldırı sonrası kaçmaya çalışan saldırgan, yaralı polisler tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Saldırının ardından yaralı polisler telsizle durumu amirlerine bildirdi. Bu dakikadan itibaren polis alarma geçti. Yaralı polisler Antalya Eğitim ve Araştırma ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.GELIŞMELERIN ardından yaralı saldırgan da hastaneye kaldırıldı. Ekipleri yaptığı araştırmada saldırgan Mehmet Fatih A.'nın onlarca suç kaydının olduğu ve polise mukavemetten de arandığı belirlendi. Doktorlar iki polisin de hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Saldırgan ise hastanedeki işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.