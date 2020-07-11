ITKM bu kez bitirilecek

ISPARTA'DA yaklaşık 22 yıldır bitirilemeyen Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi (ITKM) inşaatıyla ilgili iyi haber geldi. Yapımı yılan hikayesine dönen bina için aralık 2019'da Isparta Belediyesi ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF) arasında protokol imzalanmıştı. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle inşaat çalışması başlayamamış- tı. Dev merkezde çalışmalar 6 aylık gecikme sonrası yeniden başladı. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal da, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile birlikte inşaattaki çalışmaları yerinde inceledi.

2 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

TMSF Başkanı Gülal, inşaatın tamamlanmasının ardından ITKM'nin bölgenin cazibe merkezi olacağını ifade ederek, toplamda 2 bine yakın kişinin burada istihdam edileceğini söyledi. "Isparta'nın kangren olmuş sorununu çözüyoruz" diyen Gülal, inşaatın 1 Mayıs 2021 tarihinde tamamen bitirileceğini açıkladı. Başkan Başdeğirmen ise Isparta'da 1999'dan beri ITKM binasının konuşulduğunu belirterek, "Halkımız sorumlularını çok iyi biliyor" ifadelerini kullandı.