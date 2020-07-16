Emanet gençlerde

FETÖ'nün hain darbe girişiminin 4. yılında Antalya, Isparta ve Burdur'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde demokrasi için kenetlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, şehitliklerde başlayan anma törenleri, gün boyunca sürdü. Batı Akdeniz şehitleri olmak üzere tüm şehitlerimiz için dualar okundu.Bu anlamlı günün asıl kahramanı olan şehitler kabirleri başında anıldı. Antalya'da Uncalı Şehitliğinde düzenlenen törende Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Tuncay Polat, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sivil toplum temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda gençler katılımcıları bayraklarla karşıladı.15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki çatışmada şehit düşen polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın annesi Meltem Kılınç ve babası Zeki Kılınç ile şehidin kardeşleri Gamze ve Onur Kılınç da törene katıldı. Meltem Kılınç, törende gözyaşlarını tutamadı. Genelkurmay Başkanlığı önünde açılan ateş sonucu şehit düşen Yasin Naci Ağaroğlu da Korkuteli ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'ndeki mezarı başında anıldı. Özgecan Aslan Gençlik Merkezi tarafından da 'Antalya Şehitlerimize Gönüllü Gençlerden Mektup Yazma Yarışması' düzenlendi. Üniversite öğrencisi Habibe Saka'nın kaleme aldığı 'Buruk yürekten ecdada' isimli mektup birinci seçilirken, Habibe Saka, Yasin Naci Ağaroğlu'nun ailesi buluşturuldu. Duygu dolu anlar yaşanan ziyarette Habibe, mektubu şehit anne ve babası Osman ve Zehra Ağaroğlu'na teslim etti. Şehidin kabrini ziyaret ederek dua etden Habibe Saka, "Biz gençler olarak 15 Temmuz'u unutturmayacağız" dedi.Isparta ve Burdur'da da şehit yakınlarını bu anlamlı günde yalnız bırakılmadı. Isparta'da 15. Garnizon Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, protokol üyeleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Burdur Valisi Ali Arslantaş'ın talimatıyla, kent merkezinde kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, ilçelerde ise kaymakamlar ve ilçe müdürlerince bütün şehit aileleri ve gaziler ziyaret edildi. Vali Arslantaş da merkezde oturan Şehit Jandarma Er Cüneyt Şen'in annesi Neriman Şen ile Şehit Uzman Jandarma Hakan Aktürk'ün annesi Aysel Aktürk'ün evlerine gitti.Vali Arslantaş ayrıca, Cumhuriyet Parkı'nda Burdur Güzel Sanatlar Lisesi'nin sergisini açtı. Burdurlu öğrenciler şehit Ömer Halisdemir için yazılan '30 Kuş' adlı şiirini seslendirdi. Isparta'da ise Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, hazırladıkları, üzerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gazi ve şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu motobordlar ile şehrin cadde ve sokaklarında dolaşarak mesaj verdi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde de Kaymakam Muzaffer Şahiner'in başında olduğu heyet 15 Temmuz şehidi Feramil Ferhat Kaya'nın ailesi ve şehit Birol Yavuz'un ailesi ziyaret etti.ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde Alaaddin Keykubat Üniversitesindeki (ALKÜ) öğrenciler ve akademisyenler, 800 metre yükseklikteki Dinek Mahallesi Yassıtepe'den yamaç paraşütüyle atlayış gerçekleştirdi. Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandıran akademisyenler, 'Demokrasi nöbeti hiç bitmeyecek' pankartı açtı.ANTALYA'DA şehit ve gaziler için denizde kano ve yelkenlerle saygı geçişi yapıldı. Plajdakilerin ilgi gösterdiği etkinlik, flyboard sporcusunun bayraklı gösterisiyle tamamlandı. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 22 yelken ile 7 kano sporcusunun yer aldığı etkinlik tarihi Yat Limanı'nda başladı. Denize açılan sporcular kano ve yelkenleriyle Konyaaltı Sahili'ne geldi. Sahilde 15 Temmuz şehitleri için saygı geçişi yapan sporculara plajdakiler yoğun ilgi gösterdi.Furkan YAZICI / ANTALYA, Mehmet AL / ALANYA, Adem DURMAZ / KORKUTELİ