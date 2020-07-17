Halk camisini istiyor

Antalya'da eski Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından 2016 yılında temeli atılan ve CHP'li Başkan Muhittin Böcek'in göreve gelmesiyle yapımı durdurulan 'Antalya Ulu Cami-Türk ve İslam Medeniyetleri Müzesi' inşaatı yerinde sayıyor. Şehrin simgesi o lması beklenen caminin için Antalya Cami Yaptırma Yaşatma Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, inşaatın yeniden başlaması için desteğe hazır olduklarını açıkladı. İnşaatın yeniden başlaması için verilecek karar beklenmeye başlandı.İstanbul'a yapılan Çamlıca Camii gibi Antalya'nın da siluetine farklı bir görünüm katacak Antalya Ulu Cami-Türk ve İslam Medeniyetleri Müzesi inşaat çalışmaları 2019 yılında durdu. ASAT Genel Müdürlüğü yanındaki eski Köy Hizmetleri alanında 10 bin kişinin kapalı 20 bin kişininr de açık alanda aynı anda namaz kılabileceği 30 bin kişilik cami-müze projesinde 450 kişilik konferans salonu ve İslam sanatları atölyeleri bulunuyor. Müzenin yanında restoran, kafe ve kütüphane gibi sosyal tesislerde yer alıyor. 53 metre kubbe yüksekliği, 42 metre kubbe çapı ve 6 minareden oluşan proje tamamlanması halinde şehrin yeni simgesi olacak.Antalya Camii ve İslam Eserleri Müzesi inşaatının yapıma destek olunması amaçlı 2017 yılında kurulan Antalya Cami Yaptırma Yaşatma Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, hayırseverlerden topladığı 8 milyon lirayı projeye aktardı. Dernek Başkanı Nasuh Boztepe, şehrin simgesi olacak külliyeye destek olmak için derneği kurduklarını belirtti. Boztepe, "Derneğimizde farklı sektörlerden 30 arkadaşımız var. Bağışları belediyeye aktarıyoruz. Bir protokol yaptık bu protokolde Antalya Müftülüğü, Dernek ve Büyükşehir Belediyesi bulunuyor. Bu külliye bitinceye kadar gelen paraları buraya aktarmaya devam edeceğiz" dedi.Boztepe, "Proje gerçekten çok güzel bir proje. Hatta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, proje ile ilgili bazı tavsiyelerde bulunmuştu. Antalya'da böyle güzel bir eser olacak olması her yönden bu şehrin artısı olacaktır. Burayı sadece bir ibadet mekanı olarak değerlendirmemek lazım bir proje camisidir. Nasıl ki Çamlıca Camisi proje ise Antalya Cami'si öyle olacaktır. Biran önce bitirilirse Antalya'ya güzel hizmetler yapacaktır. Kim yaparsa yapsın ama mutlaka yapılmalı. Biz dernek olarak her zaman yardıma hazırız" diye konuştu.YÜKLENICI firmanın inşaat alanından çekilmesi ile bir yıldır çivi çakılmayan cami inşaatının durmasından rahatsız olan Antalya Cami Yaptırma Yaşatma Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin 20 Kasım 2019'da Büyükşehir Belediyesi'ne yazılı müracaatta bulunduğu belirlendi. Bilgi almak için 7 sorunun sorulduğu başvuruda, cami inşaatı için belediye hesaplarına gelen bağışların aktarıldığı, inşaata bir süredir herhangi bir çalışma yapılmaması nedeniyle halkın bağış yapma hususunda tereddüt yaşadığına dikkat çekildi. Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı başvuruya cevap verirken, projenin revize edilmesi nedeniyle duraksatıldığı ve planlamaların sürdüğü açıklandı. Büyükşehir'in Temmuz ayı meclisinde Başkan Böcek'in aldığı 70 milyon liralık borçlanma yetkisinin içinde cami inşaatının yapımı da yer alıyor.