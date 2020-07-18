7 sanık için ömür boyu hapis istendi

ANTALYA'DA oto galeri işletmecisi Emrullah Oğrak'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma sonunda tutuklu 7 sanık hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Olay, 21 Mayıs'ta Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'nde 2 katlı oto galeride meydana geldi.

CİNAYETİ ÖNCE ÜSTLENDİ

Galerici Emrullah Oğrak, iddiaya göre bir süre önce otomobil tamiri nedeniyle C.C. (30) ile tartıştı. Taraflar, araya girenler tarafından barıştırıldı. Ancak oto tamircisi C.C., hakaret edip, kendisini darp ettiğini iddia ettiği Emrullah Oğrak'a kin beslemeye devam etti. Olay günü, C.C., 6 arkadaşını da yanına alıp, galeriye gitti. Çıkan kavgada Oğrak av tüfeği ile vurularak, hayatını kaybetti. Cinayetin ardından geniş çaplı araştırma başlatan polis, şüphelileri yakaladı. Cinayeti önce üstlenip, ardından inkar eden C.C. ile cinayeti işlediği öne sürülen H.Y. (42) ve olaya karışan E.V.A. (33), S.A. (27), G.L. (30),

Y.Ö. (34) ve M.K. (25), sevk edildikleri adliyede, tutuklandı.