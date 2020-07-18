Mutluluğa ilk adım

Dağıtım Antalya Bölge Müdürlüğü personellerinden Sertaç Geçgel ile Antalya'da gazete dağıtım şirketi olan Altun Dağıtım'ın personeli Elif Topçu, evliliğe ilk adımı attı. İki ailenin yakınlarının katıldığı törende gençlerin nişan yüzüklerini Selçuk Ünal ile Kuluhan Altun taktı. Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafenin korunduğu nişan töreninde müzikli eğlence yapılmazken pasta kesildi. Genç çiftin babası Selman Geçgel ile Zeki Topçu davetliler ile yakından ilgilendi. Sertaç ve Elif'i yakın arkadaşları mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Genç çift nikahın bir süre sonra yapılacağını duyurdu.