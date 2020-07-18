Turizme sağlık dopingi

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektör olan turizm çıkış yolu arıyor. Geçen yıl 16 milyon turisti ağırlayıp rekorlar kıran Antalya'da sektörü ayağa kaldıracak alanın sağlık turizmi olduğu belirtiliyor. Dünyanın sağlık merkezi olmaya planlayan Antalya'da bir yılda 74 bin yabancıya sağlık hizmeti verilmesi sektöre umut verdi.

ALTERNATİF TURİZM

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür sağlık turizminin deniz-kumgüneş turizmine iyi bir alternatif olduğunu söyledi. Sağlık turizminin 12 ay yapılabileceğini belirten Hülür, "Gerekli hedeflere ulaşmak için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Hastanelerimiz sağlık oteli gibi çalışıyor. Standartlarımızı hızla yukarıya çekmeye devam ediyoruz. Sağlık personelimizin deneyimi ve bilgisi ise çok iyi. Geriye tek yabancı hastayı getirmek kalıyor" dedi.

KAMU VE ÖZEL ATAKTA

Antalya'da 2019 yılında sağlık için kamu hastanelerine 24, özelde hastanelere ise 10 bin 558 kişi geldi. Şehre turist olarak gelen 74 bin 138 kişiden 13 bin 919'u kamu, 46 bin 806 özel, 3 bin 413'ü ise üniversite hastanelerindeki sağlık hizmetinden faydalandı. Uzmanlar gelenlerin büyük bir bölümünün saç ekimi, diş tedavisi ve göğüs estetiği için geldiğine dikkat çekti. Antalya sağlık kalitesi ve alt yapısı da 5 yıldızlı turizm tesislerini aratmıyor. 16 kamu, 28 özel ve 2 üniversite hastanesi, 20 özel tıpdal merkezi, 26 adet diyaliz merkezi, 6 tüp bebek merkezi, 2 ağız diş sağlığı hastanesi ve 5 ağız ve diş sağlığı merkezi,151 ağız-diş sağlığı polikliniği,18 özel poliklinik, 2 hiperbarik oksijen tedavi merkezi, 3 organ nakli merkezi, 4 kemik iliği transplantasyon merkezi, 2 geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama merkezi ve 35 geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama ünitesi ile çeşitli laboratuarları ile dünya standartlarının üstünde bir sağlık hizmeti sunuluyor,

NAKİLLER İLGİYİ ARTIRDI

Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitim Derneği (UASTED) Başkanı Mehmet Kanpolat, rahim ve yüz naklinin Türkiye'de yapılmasının dünyaya güven verdiğini söyledi. Özellikle koranavirüs sürecinden sonra Türkiye'nin sağlık turizmi açısından ön plana çıktığını belirten Kanpolat, "Dünyada birçok ülke karonavirüs sürecinde çaresiz kalırken, Türkiye'nin aldığı tedbirler ve sağlık uygulamaları ile herkese güven verdi. Salgınının yayılma hızı ve tedavideki başarısı herkesin dikkatini çekti. Böyle zorlu bir süreçte kadavradan rahim nakli yapılan kişinin bebeğinin sağlıklı dünyaya gelmesi önemli rol oynadı. Rahim ve yüz her merkezde yapılamayan ameliyatlar. Türkiye'de bu ameliyatların yapılmasının sağlık altyapısının gücünü gösterdi. Bunun sağlık turizmine katkısı büyük olacak. Türkiye tercih edilen bir ülke haline gelecek. Saç ekimi, diş ve estetik gibi küçük işlemlerle ön plana çıkan Türkiye, bu tür zor ameliyatlarla da adından söz ettirecek" dedi.



YATAK SAYISINDA LİDER

SAĞLIK turizminde tıpkı yıldızlı otellerin yarıştığı gibi devlet ve özel sektörü sağlıkta yarışıyor. Sağlık turizmi için özel hastanelerde 2 bin 453 normal servis yatağı, 731 yoğun bakım yatağı bulunuyor. Kamu hastanelerinde ise 3 bin 697 normal servis yatağı, 398 yoğun bakım yatağı, üniversite hastanelerinde ise bin 288 normal servis yatağı, 136 yatak yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam yatak sayısı 7 bin 438 yatak, bin 265 yoğun bakım yatağı ile bu alanda bölgenin de lideri konumuna gelinmesini sağladı.



UÇUŞLAR BAŞLADI BİN 150 HASTA GELDİ



KORONAVIRÜS salgını nedeni ile kapalı olan hava trafiklerini açılmaya başlamasının ardından Özsel hastanelere Avrupa başta olmak üzeri bir çok ülkeden bin 150'nin üstünde yabancı, tedavi amaçlı Antalya'ya geldi. Saç ekimi, diş tedavisi ve estetik ameliyatların yanı sıra bu yıl Avrupa ve Rusya'dan kanser tedavisi için şehre hastalarında gelmeye başladığı kaydedildi.