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Helikopter şehitleri anıldı

Giriş Tarihi: 20.7.2020 ABONE OL
Helikopter şehitleri anıldı

ANTALYA'DA 19 Temmuz 2006 tarihindeki helikopter kazasında şehit düşen Pilot Emniyet Amiri Hakan Kaya, Emniyet Amiri Ramazan Can, Başkomiser Kudret Çalık, Komiser Adem Vurucu ve Polis Memuru Osman Karadağ için şehit düştükleri alanda yaptırılan anıtın önünde tören düzenlendi.

KARANFİL BIRAKILDI
Törene Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ile şehitlerin yakınları katıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunun ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu. Tören Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın konuşmasının ardından anıta karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

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Helikopter şehitleri anıldı
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