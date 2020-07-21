Ot toplarken kayalıktan düştü

MUĞLA'NIN Seydikemer ilçesinde ot toplamak için çıktığı kayalıklardan düşen şahsın cansız bedeni, 12 saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden AFAD, UMKE, Jandarma JAK ve AKUT ekiplerince çıkarıldı. Olay Yayla Patlangıç Mahallesi Çukurçayır mevkisinde yaşandı. Babası Veysel Köse ile ot toplamaya giden Tufan Köse (34), bir andan dengesini kaybederek kayalıklardan uçuruma düştü. Baba Veysel Köse oğlunun düştüğü yere kendisi inmeye çalıştı fakat bölgenin sarp ve kayalık olmasından dolayı başarılı olamadı.Baba Köse, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgenin sarp ve kayalık olmasından dolayı, AFAD, JAK, UMKE ve AKUT ekipleri olay yerine sevk edildi. 40 kişilik arama kurtarma timleri Tufan Köse'nin cansız bedenine 12 saatlik çalışmanın ardından uzun uğraşlar sonucunda ulaşarak çıkartabildi.