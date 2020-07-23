Hizmet yok saltanat var

Antalya'nın Kumluca ilçesinde hakkındaki yolsuzluk iddiaları gündeme gelen ve bir yıllık faaliyet raporu meclisten onay alamayan CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, bir skandala imza attı. Başkan Köleoğlu'nun belediyeye ait sahildeki ahşap obayı yeniletmek için 432 bin lira harcaması yeni tartışma yarattı. Tartışmalar sürerken, Başkan'ın makam şoförünün bahçede çamaşır asma görüntüleri ortaya çıktı. Skandal görüntüler ilçede ortalığı karıştırdı.Kumluca'da sular durulmuyor. İlk önce, Belediyenin temmuz ayı olağan meclis toplantısında, hakkında 2 milyon liralık yolsuz iddiası olduğu gerekçesiyle CHP'li Başkan Mustafa Köleoğlu'nun 2019-2010 yılı faaliyet raporu 17 hayır, 3 çekimser ve 5 kabul oyu ile onaylanmadı. Köleoğlu'nun Danıştay'a sevki 2 oy ile engellenmiş ancak meclis kamuoyuna mesaj vermişti.Ardından ise ret oylarına neden olan Denetim Komisyonu raporu ayrıntıları ortaya çıkmış, belediyenin 58 milyon liralık bütçesinin 19 milyon 988 bin lirasının mal ve hizmet alımında kullanıldığı tespit edilmişti. 11 milyon 538 bin lira TL'lik alımın ihalesiz olması, 20'inci Tarım ve Seracılık Festivali'nde konserler için 955 bin lira ödeme yapılması, festival için ayrıca 231 bin liralık afiş ve branda alımının gerçekleştirilmesi, belediye lojmanında 520 bin liralık tadilat yaptırılması, 106 bin liraya bayrak direği, 266 bin liraya motosiklet alımı bardağı taşırmıştı.CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, hakkındaki iddialar daha cevap bulmamışken bu kez Kum Mahallesi'nde deniz kenarına kurulan ahşap yazlık obanın tadilatı için 432 bin liralık tadilat parası harcaması tepkileri artırdı. AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Erol Uysal, yaşanan gelişmelere tepki gösterdi. Uysal, "Kumluca Belediyesi'nin lüks harcamaları dikkat çekmeye başladı. Mustafa Köleoğlu ilk günden itibaren belediyenin kaynaklarını yanlış kullanmaya devam ediyor. 2019 yılı Denetim Komisyonu raporunda göze çarpan önemli bir harcama kalemi deniz obasına yapılan 432 bin TL'lik harcamadır. Burada önemli olan konu yapılan harcamanın tapusu bile olmayan, kıyı kenar çizgisi içerisinde kalmış bir yere yapılmış olmasıdır" dedi.Kumluca Belediyesi'nin 2019- 2020 faaliyet raporuna mecliste ret oyu verenlerden AK Partili meclis Üyesi Mutlu Baykara ise, Başkan Köleoğlu'nun yazlık oba tadilatına dahil bir çok usulsüz işine onay vermediklerini söyledi. Başkara, "Bu kadar yüksek para harcanmasına karşı çıktık. Denetim raporunda olumsuz görüş bildirdik. Bu para ile ilçemizin acil eksiklikleri giderilebilirdi. CHP Kumluca'da yönetimi devraldıktan buya doğru işler yapmadı, yanlış yapmaya da devam ediyorlar" diye konuştu.Yazlık konutun tadilatına bir daire parası harcanması tartışmalarının yanında Başkan Köleoğlu'nun makam şoförü H.A.'yı hizmetçi gibi kullanması da tepki çekti. Kumlucalılar, "Makam şoförü hizmetçi değil. Bu büyük bir ayıp ve kendini bilmezliktir. İnsan onuru ile oynamaktır" diyerek tepkilerini dile getirdi. AK Parti MKYK Üyesi eski Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç'te olayı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Mimari harikası bir yazlık tahta oba(!), bedeli 432 bin TL belediye bütçesinden ödenmiş. Bahçesinde de şoförüne (H.A) çamaşırlarını astıran bir belediye başkanı var Kumluca'nın. Hizmet yok, saltanat çok!!!" ifadelerini kullandı.BELEDIYE başkanının sadece yazlık için kullandığı bir yerin tadilatına 432 bin lira para harcaması hoş değil. Buraya harcanan para Kumlucalının, parasıdır. Kamu vicdanını sızlatmıştır. Kamu kaynakları çarçur edilmemelidir.BELEDIYENIN yazlık bir obaya bu kadar para harcaması akla ve vicdana sığmaz. Bu para ile Kumluca'nın acil ihtiyacı olan bir hizmet giderilebilirdi. Belediye başkanın görevi halkına hizmet etmektir. Yüzlerce acil sorun bekliyor.