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Sahilde imece usulü temizlik

Giriş Tarihi: 25.7.2020 ABONE OL
Sahilde imece usulü temizlik

ANTALYA'NIN Konyaaltı Sahili'nde 'Deniz Bizim Plaj Bizim, Birlikte Koruyalım' sloganıyla temizlik yapıldı. Büyükşehir Belediyesi organizasyonu ile Gürsu ve Altınkum mahalle muhtarları ve mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleşen temizlikte sahillerin temiz kalması için farkındalık yaratıldı. Toplanan çöpler türlerine göre ayrılarak farkındalık yaratmak adına plajda sergilendi. Vatandaşlar, özgürce faydalandıkları sahillere yanlarında getirdikleri çöplerini bırakmamaları konusunda uyarıldı. Temizlik etkinliği sonunda katılımcılara Büyükşehir Belediyesi tarafından çay ve simit ikram edildi.

MUHTARLARDAN ÇAĞRI
Gürsu Mahalle Muhtarı Özlem Saday, "Gözbebeğimiz Konyaaltı'na gelen misafirlerimizin lütfen sahilli buldukları gibi temiz bırakmalarını rica ediyorum" dedi.

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Sahilde imece usulü temizlik
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