2 stat ve 17 saha sözü

sparta AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu Ankara'da ziyaret etti. HEMEN BAŞLANACAKZiyarette Milletvekili Gökgöz ile Belediye Başkanı Başdeğirmen, kente kazandırılması için hazırlanan projeleri Bakan Kasapoğlu'nun onayına sundu. Isparta Emre Mahallesi ve Fatih Mahallesi'ne UEFA Standartlarında 2 sentetik saha yapılacağının müjdesini veren Başdeğirmen, "Isparta'da amatör kulüplerimize buradan müjdeyi veriyoruz. Bakanlarımızı ziyaret ettik. Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu da projelere destek verdi. Emre ve Fatih Mahallesi'ne yapılacak olan tesisler, Isparta'nın sporuna büyük katkı sağlayacak. Ayrıca Fatih Mahallesi'ne bir yüzme havuzu yapılacak. Basketbol ve voleybol alanlarının da olduğu Spor Kompleksi Isparta'mıza hayırlı olsun. Ayrıca 17 semt sahası da kent merkezimize yapılacak" dedi. Başdeğirmen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret etti, otogar kavşağı ihalenin yapılması talep edildi.