Bulduğu altınları Mehmetçiğe bağışladı

ISPARTA'DA bir kişi, geçen yıl lavanta bahçesinde bulduğu altınların sahibine ulaşamayınca, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) bağış yaptı. Keçiborlu'nun Kuyucak köyünde yaşayan 71 yaşındaki Ziya Doğan, 17 Ağustos 2019'da kendisine ait lavanta bahçesinde, içinde altın yüzük ve bileziklerin olduğu bir kutu bulduğunu belirtti. Kutunun sahibine ulaşmak için çeşitli girişimlerde bulunduğunu anlatan Doğan, ilçeye gelen tur şirketleri ile iletişime geçtiğini, emniyete başvurduğunu ancak bir sonuç alamadığını ifade etti. Kutu içerisinde DDY tarafından verilen 22 ayar bir madalya da bulunduğunu aktaran Doğan, "DDY ulaştım ancak madalyanın çok eski olduğunu söylediler. Sahibine ulaşamadık" dedi.

EMANETE SAHİP ÇIKTIM

Emaneti bugüne kadar muhafaza ettiğini vurgulayan Doğan, bir kuyumcuya gidip, altınları paraya çevirdiğini ve 14 bin 215 lirayı da Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın hesabına yatırdığını kaydetti. Doğan, "Sorumluluktan kurtuldum. Sahibi çıksaydı daha mutlu olacaktım. Mehmetçiğe bağışlamanın onurunu yaşadım" diye konuştu.