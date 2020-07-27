Köpekbalığı ölüsü korkuttu

AntalyaKonyaaltı sahilinde denize girenler, 20 metre açıkta beyaz renkli bir şeyin suda hareketsiz olduğunu gördü. Denizde yüzenlerden birinin boğulmuş olabileceğini düşünenler durumu cankurtarana haber verdi. Hızla bölgeye giden cankurtaran, hareketsiz duran cismin, camgöz cinsi bir köpekbalığına ait olduğunu gördü ve öldüğünü belirledi.Yüzgecinden sürükleyerek kıyıya çıkarılan köpekbalığının, 2 metre olduğu görüldü. Vatandaşlar kıyıda olup biteni meraklı gözlerle izleyip, o anları cep telefonuyla kaydetti. Köpekbalığının sahile çıkarılmasının sonrasında, tatilciler köpekbalığı ölüsü ile fotoğraf çektirmek için adeta sıraya girdi.