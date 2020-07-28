İşin sırrı programlı çalışmak

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nda (YKS) Antalya'dan bir Türkiye birincisi çıktı. Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Yusuf Ziya Öner Fen Lisesinde yatılı okuyan 18 yaşındaki Deniz Aydemir, Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.

PLANLI ÇALIŞTI

Sınava 'not alarak' çalıştığını anlatan Aydemir, "Annem babam memur olduğu için üç yılda bir şehir değiştiriyorduk. Bu nedenle yatılı okudum. Not alarak, planlı çalıştım. Başarımın sırrı program yaparak çalışmak. Günlük, haftalık program yaptım. Deneme sınavlarında yaptığım yanlışlara tekrar dönüyordum. Neden yanlış yaptığımı araştırıyordum" diye konuştu.

MÜHENDİS OLACAK

Aydemir, Boğaziçi Üniversitesinde bilgisayar mühendisliği okumak istediğini vurguladı. Annesi edebiyat öğretmeni Yeliz Aydemiz de oğluna hiç müdahale etmediklerini, çalışma planını da yaptığını söyledi. Okulun Müdürü Nuray Özcan ise Türkiye'de ilk bine giren 15 öğrencileri olduğunu, gururlu olduklarını açıkladı.