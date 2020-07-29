İmece usulü iyilik

Burdur'un Tepe Mahallesi'nde 4 yıl önce eşinden ayrılan Ayşe Çetin'in tek başına bakımını üstlendiği oğulları Ahmet (9) ve Kadir Çetin'in (6) sünnet düğünü hayalini mahalleli gerçekleştirdi. Muhtar Mustafa Aktaş ile mahallede yaşayan Hatice Karaaslan ve Havva Acar, iki çocuğun hayallerinin yarıda kalmaması için seferber oldu. Karaaslan ve Acar, Burdur'daki esnaftan ve vatandaşlardan sünnet düğünü için yardım topladı. Bölge halkı da bu iyilik hareketine sessiz kalmadı. Herkes bütçesine göre destekte bulundu.

PİST BOŞ KALMADI

Karaaslan ve Acar'ın gayretiyle Ahmet ve Kadir'in sünnet düğünleri mahallelinin katılımıyla yapıldı. Mahalleli, Ahmet ve Kadir kardeşlerin mutluluğuna ortak olmak için pisti boş bırakmadı. Düğün için mahalleliye teşekkür eden Ayşe Çetin, "Bizi mutlu eden, bu organizasyonu düzenleyen tüm mahalle halkımıza, muhtarımıza katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz. Hepsinden Allah razı olsun" dedi. Ahmet Çetin ise "Arkadaşlarımızın düğünü olunca bizim de canımız istedi. Hayal sandım ama gerçek oldu. Bizi mutlu ettikleri için bütün Burdur halkına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

HERKES KATKI KOYDU

Hatice Karaaslan, "Çocuklarımızın sünnet düğünü yapılmadığı için üzüldüklerini duyduk. Mahalleli olarak bu duruma el atmak istedik. Bütün mahalleyi organize ettik. Burdur esnafımız da bize destek oldu" dedi. Havva Acar da "Herkes katkı sağladı. Çocuklarımızın hayalini gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz" şeklinde konuştu. Mahalle Muhtarı Mustafa Aktaş ise "Hep beraber mahalleli olarak iki çocuğumuzu sevindirdik. Mutlulukları daim olsun" dedi.