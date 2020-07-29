Kask ihmali can aldı

Antalya'da motosiklet ve elektrikli bisikletlerin karıştığı kazalar can acıtmaya devam ediyor. Kazaların sonucunu belirleyen ayrıntıların başında ise kask takılması geliyor. Son kaza Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi, Lara Turizm Yolu üzerinde meydana geldi. Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki İsmail Pirinç (53) hayatını kaybetti, yanında bulunan oğlu Muhammet Eren Pirinç ağır yaralandı.

SAVAŞ ALANI GİBİ

Elektrikli bisiklet üzerindeki baba- oğul çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre kadar sürüklenerek yola savruldu. Elektrikli bisikletin kaza yerinden yaklaşık 150 metre uzakta olduğu görülürken, bisikletin parçaları ve İsmail Pirinç'in ayağından çıkan ayakkabısının biri refüje yakın noktaya savruldu. Kazadan sonra kaçan 07 V 1420 plakalı otomobildeki 3 kişi ise kısa süre sonra polis ekiplerince yakalandı

ÖLÜMDEN KURTARDI

Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi'nde yaşanan kazada ise kask mucizesi yaşandı. Taner Kaya'nın yönetimindeki 07 FGA 99 plakalı otomobil, Özgür Erbil idaresindeki 07 ALB 657 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan Özgür Erbil, kaldırımdaki fiber optik ana dağıtım kutusu ile duvar arasına sıkıştı. Başında bulunan kask sayesinde ölümden dönen Özgür Erbil, yapılan çalışmalar sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.