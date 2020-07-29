Maskeli silah eğitimi

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları, atış alanında zorlu eğitimlerden geçerek hedefi 12'den vurmak için ter döküyor. Özel oluşturulan 14 kişilik ekip tarafından verilen eğitimde polisler hem kendi tabancaları hem de uzun namlu silahlarla eğitim alıyor. Tek eliyle tek gözü kapalı hedefleri 12'den vurması nedeniyle meslektaşları tarafından 'Tomb Raider' filmindeki 'Lara Croft' karakterine benzetilen komiser yardımcısı Nisa Aydın (43) tarafından verilen eğitimlerde, cinsiyet ayrımı yapılmıyor.

7 BİN KİŞİYE EĞİTİM

Hareketli ve sabit hedefleri etkisiz hale getirmenin incelikleri üzerine hem teorik hem de pratik eğitim veren Aydın, kullanmadığı silah kalmadığından söz etti. Komiser yardımcısı Nisa Aydın, AK- 47 uzun namlulu silahla yaptığı hareketli atışlarla da göz dolduruyor. Hızlı şarjör değişimi, uzun namlulu silahtan anında beylik tabancasına geçiş gibi hareketleri seri şekilde yapan Aydın, kadınların da erkekler kadar başarılı işler çıkardığını ifade etti. Koronavirüs nedeniyle eğitimlerde düzenlemeye gidildiğini anlatan Aydın, "Geçen yıl 18 bin personele bu yıl ise 100 bin personele eğitim vereceğiz. Bu yıl ortalama 7 bin kişiye eğitim vereceğiz" diye konuştu.



KADIN ERKEK FARKI YOK



KADIN-erkek tüm polisler aynı zorlu eğitimden geçerek görevlere hazırlanırken 8 bin personel yıl içerisinde defalarca eğitime çağrılarak atış taktikleri hakkında bilgilendiriliyor. Açık alanda yapılan atış eğitimleri koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen yıla göre bu yıl bir dizi düzenlemeden geçti. Atış için gelen tüm personel girişte önce ateş ölçerden geçip maske takıyor. Alanda kendi tabancaları ve uzun namlulu tüfekleri tek tek dezenfekte eden polisler, atış alanında da bir an olsun maskelerini yüzlerinden ayırmıyor.