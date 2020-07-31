Valiliği ile Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (AESOB) başlattığı 'Esnafına Sahip Çık Antalya' kampanyasında ilk adım atıldı. Vali Ersin Yazıcı, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Berberler Odası Başkanı Yüksel Uzun eve bazı oda başkanları ile birlikte Kalekapısı'ndaki esnafı ziyaret etti. Kampanyaya destek veren Vali Yazı bazı ihtiyaçları için de küçük insaftan alış veriş yaparak örnek oldu. Vali Yazıcı, "Esnafı ziyaret edip hayırlı işler bol kazançlar diledik. Saygıdeğer Antalyalıları pandemiden olumsuz etkilenen esnafa sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Dere ise, "Valimiz Ersin Yazıcı'ya esnafımızdan alışveriş yaparak 'Esnafına Sahip Çık Antalya' kampanyamıza vermiş olduğu desteklerden ve göstermiş olduğu yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu. Ziyaretler sırasında esnaflar beklenti ve sorunlarını da valiye iletme imkanı buldu.