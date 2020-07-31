Teşekkürler Alanya

Bu sezon sergilediği futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan, Süper Lig'i 5. sırada bitiren ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale kalan Aytemiz Alanyaspor, teşekkürü hak etti. Final maçında Trabzonspor ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelen ve tarihinde ilk kez çıktığı finalde rakibi Trabzonspor'a bu kez diş geçiremeyen turuncu yeşilliler, sahadan 2-0 mağlup ayrılarak ikinci büyük başarıya imza atamadı.

KADERİN CİLVESİ

Aytemiz Alanyaspor'un Trabzonspor'la final maçını oynadığı Olimpiyat Stadı'nda 5 Mayıs 2004'te oynanan Trabzonspor-Gençlerbirliği Türkiye Kupası final maçını Alanyalı hakem Kuddusi Müftüoğlu yönetmişti. O yıllarda Alanyaspor için bu noktalara gelmek hayal gibi gözükse de aradan geçen 16 yıl sonra Şimşekler, bu emeline ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.

GOLÜ ATAN KAZANDI

Maçtan sonra konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, istemedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi. Bulut, "Maça hem mental hem de fiziksel olarak iyi hazırlanmıştık. Öyle bir maç oldu ki, ilk golü atan kupayı kazanacak bir şekilde görüntü çizdi. Golle birlikte Trabzonspor daha çok savunmaya önem verdi. Biz de birkaç pozisyon bulduk, onları değerlendirseydik gidişat değişebilirdi. Futbolcularımız çok iyi mücadele etti. Futbolda bazen böyle sonuçlar olabiliyor. Trabzonspor'u kupadan dolayı tebrik ediyorum" dedi.

BİRAZ DAHA SABREDİN

Kendisine yöneltilen Fenerbahçe'nin başına geçeceği yönündeki soruya cevap veren Erol Bulut, "Bu konuyla ilgili yeterince açıklama yaptım. Birkaç gün içerisinde gereken açıklamayı yapacağız. Arkadaşlar biraz daha sabretsin" diye konuştu.