Biz sana geldik

BAYRAM döneminde şehitlikler de doldu taştı. 15 Temmuz şehidi Yasin Naci Ağaroğlu'nun annesi Zehra, babası Osman Ağaroğlu ile babaannesi Havva Ağaroğlu, Korkuteli'ne bağlı Yazı mahallesinde bulunan oğlu Yasin Naci Ağaroğlu'nun mezarını ziyaret ettiler. Anne Zehra Ağaroğlu, "Bir bayram daha geldi, yavrumuz bize gelemedi biz ona geldik yine" dedi. Şehit Salih Papil'in babası Abdullah Papil'de oğlunun mezarı başında ziyaret edilerek dua etti. Burdur Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu ve Belediye Başkanı Emrullah Ünal da şehit ve gazi yakınlarını ziyaret ederek bayramlaştı.