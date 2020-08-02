Yalnız değilsiniz

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve eşi Hanife Yazıcı, Kurban Bayramı'nda devlet koruması altındaki çocuklar ve şehit ailelerini unutmadı.

TEK TEK ZİYARET ETTİ

Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Jandarma Komutanı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü ile birlikte önce çocuklarla akşam yemeğinde buluşan Vali Yazıcı, eşi ve beraberindekiler daha sonra şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti. Vali Yazıcı ve eşi, şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan, şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez, şehit Er Şükrü Onay ve şehit Özel Harekat Başpolisi Kadir Can'ın ailesini bayramın birinci günü ziyaret etti. Şehit ailelerine bayrak hediye eden Vali Yazıcı evlerde yapılan dualara da katıldı. Ailelere tekrar başsağlığı dileyen Yazıcı, "Böyle günlerde bir birimize yalnız olmadığımızı hissettirmemiz gerekir" dedi.