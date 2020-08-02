Yetişen alıyor

TEKNIK Direktör Erol Bulut nezaretinde iyi sezon geçirerek ligi 57 puanla 5'nci sırada tamamlayan Aytemiz Alanyaspor'un futbolcuları transferin gözdesi oldu. Turuncu yeşillilerin yıldızlarına Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Avrupa'dan transfer teklifi yağdı. İŞTE O İSİMLERİlk transef teklifi ise Medipol Başakşehirden Fernandes'e yapılırken, Beşiktaş'la görüştüğü haberleri yalanlayan N'Sakala ise İstanbulda oynanan Ziraat Türkiye Kupası sonrası İstanbulda kalarak Beşiktaşla sözleşme imzaladı. Welinton'da Beşiktaşla anlaştı. Siyah beyazlılar bu transfer için Fatih Aksoy'u Bonservisiyle birlikte Alanyaspor'a gönderdi. İddiaya göre Bakasetas ise Teknik Direktörü Erol Bulut'un Fenerbahçe teknik patronu olması halinde sarı lacivertli kulüple masaya oturacak. Ancak bu oyuncunun sözleşmesinin halen devam etmesi akıllarda soru işareti bıraktı. Aytemiz Alanyaspor'un golcüsü 35 yaşındaki Cisse'ninde bu sezon Beşiktaş'tan Avrupa'ya Giden Burak'ın yerine düşünülen isim olduğu belirtildi. Defans oyuncusu Caulker ise Avrupa'dan teklif geldiği iddialar arasında yer aldı,