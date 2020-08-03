İlk sınav 24 Eylül’de

SÜPER Lig'de sezonu 57 puanla 5. sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazanan Aytemiz Alanyaspor'un ilk sınav tarihi belli oldu. Turuncu yeşillilerin tarihinde ilk kez oynayacağı ilk Avrupa maçının tarihi 24 Eylül olarak açıklandı.

TÜM EKİPLER IÇIN BELLİ

UEFA'DAN yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçını 20 Ekim'de, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı oynayacak olan Beşiktaş'ın ilk maçı 25 veya 26 Ağustos'ta, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Sivasspor ilk maçını 22 Ekim'de, UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçı oynayacak olan Galatasaray ilk maçını 17 Eylül'de ve tarihinde oynayacak. Maçların saat ve yerleri ise ilerleyen günlerde belli olacak.