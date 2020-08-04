Gelinlerin mor rüyası

BURDUR'UN Yeşilova ilçesinde ziyaretçilerine doyumsuz güzellikler sunan Akçaköy Lavanta Deresi'ndeki mor renge bürünen tarlalara, düğün fotoğrafı çektirmek isteyen çiftler ilgi gösteriyor. Avrupa ve Türkiye'nin en büyük lavanta bahçelerinden biri olan Akçaköy Lavanta Deresi, uçsuz bucaksız "mor şöleniyle" gelin ve damatların düğün albümünü süslüyor. Bölgeye İstanbul, Ankara, Eskişehir, Adana, Manisa ve İzmir gibi büyük illerden albüm fotoğrafları için çok sayıda gelin ve damat geldiği görülüyor. Siyah, beyaz, mavi, mor ve yeşilin renk cümbüşü oluşturduğu doğal fonda fotoğraf çektiren çiftler, evliliğe adım attıkları ilk günleri ölümsüz bir hatıraya dönüştürüyor.

SOSYAL MESAFEYE ÖNEM

Haftada yaklaşık 50 bin ziyaretçiyi ağırlayan Akçaköy Lavanta Deresi'nin geniş bir alanda kurulu olması, ziyaretçi ilgisine rağmen koronavirüse karşı sosyal mesafe kolaylığı da sağlıyor. Burada, evlilik anılarına unutulmaz fotoğraf kareleri ekleyen çiftler, lavantanın insanı dinlendiren kokusunu soluyup, huzur veren görselliğini seyretme imkanı da buluyor. Merkezin kurucusu Öztürk Sarıca, Türkiye'nin her yerinden birçok gelin ve damadın fotoğraf çekimi için Lisinia ve Akçaköy Lavanta Deresi'ni tercih ettiğini söyledi. Sarıca, hafta sonları 30-40 gelin ve damadın geldiğini kaydetti. HER YERDEN İLGİ VAR

Denizli'den Burak ve Nazike Bozkurt çifti de düğün fotoğrafı çektirmek için lavanta deresine gelen çiftler arasında yer aldı. Çift, uçsuz bucaksız lavanta görselinin kendilerini etkilediğini dile getirdi. Fotoğrafçılarda bölgeye akın etti.