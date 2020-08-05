Lisinia’ya 150 bin ziyaretçi

merkez Karakent köyü yakınlarındaki Lisinia Doğa Proje Alanı'nı 1 Haziran'dan bu yana yaklaşık 150 bin kişi gezdi. Lisinia Doğa Proje Alanı sorumlusu veteriner hekim Öztürk Sarıca, normalleşme sürecinin başlamasıyla yoğun bir ziyaretçi akınıyla karşılaştıklarını söyledi. Sarıca, "Normalleşme sürecinin başlamasıyla ekoturizm kapsamında proje alanımızı ziyarete gelen ve doğa okulunda bilgilendirme almak isteyen pek çok ziyaretçimiz var. Hafta sonları burada 10- 15 bine yakın ziyaretçi ağırlıyoruz. Son bir aydır yoğun bir ziyaretçi akını var" dedi. Geçen yıla göre ziyaretçi sayısında azalma olduğunu anlatan Sarıca, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran'dan bu yana 150 bine yaklaşan ziyaretçiyi ağırladık" diye konuştu.