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Akrep’in en hırçını Hakan

Giriş Tarihi: 10.8.2020 ABONE OL
Akrep’in en hırçını Hakan
Fraport TAV Antalyaspor'da bu sezon en çok cezalı duruma düşen oyuncu Hakan Özmert oldu. Deneyimli futbolcu, 9 sarı, 2 kırmızı kart gördü. Kaptan Hakan, 6 hafta cezası nedeniyle forma giyemedi. Takımın diğer kırmızı kart gören isimleri ise Sinan Gümüş, Yekta Kurtuluş ve Bahadır Öztürk oldu.

SÖZLEŞMESİ 1 YIL UZADI
Charles ve Ufuk da 5'er sarı kart görerek Hakan'dan sonra takımın en çok sarı kart gören isimleri oldu. Öte yandan Hakan Özmert, bu sezon çıktığı 25 lig maçında 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Hakan Özmert'in sözleşmesi 20 maç barajını geçtiği için bir yıl daha uzadı.
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Akrep’in en hırçını Hakan
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