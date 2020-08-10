Akrep’in en hırçını Hakan

Fraport TAV Antalyaspor'da bu sezon en çok cezalı duruma düşen oyuncu Hakan Özmert oldu. Deneyimli futbolcu, 9 sarı, 2 kırmızı kart gördü. Kaptan Hakan, 6 hafta cezası nedeniyle forma giyemedi. Takımın diğer kırmızı kart gören isimleri ise Sinan Gümüş, Yekta Kurtuluş ve Bahadır Öztürk oldu.
SÖZLEŞMESİ 1 YIL UZADI
Charles ve Ufuk da 5'er sarı kart görerek Hakan'dan sonra takımın en çok sarı kart gören isimleri oldu. Öte yandan Hakan Özmert, bu sezon çıktığı 25 lig maçında 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Hakan Özmert'in sözleşmesi 20 maç barajını geçtiği için bir yıl daha uzadı.