Haber Hattı

Antalya'nınMuratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere, Gebizli ve Doğuyaka mahallelerinde yol denetlemelerine takılan alkollü sürücüler ile polis arasında güldüren diyaloglar yaşandı. Bir trafik polisi alkollü sürücüye alkol metreyi üfletirken 'gözler kalbin aynasıdır' diyerek sonucu önceden tahmin etti. Sürücünün 85 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Yasal sınırı 1 promille geçen bir başka alkollü sürücü ise "Bir daha üfleyeyim" diyerek polise uzun süre dil döktü. Her iki sürücüye de bin 228 lira para cezası uygulandı.Konya'daneşi ve oğluyla tatil için Antalya'ya gelen Murat Levent'in (25) Konyaaltı sahilinde denize girmek için park ettiği otomobilinde bıraktığı, içinde bin 200 lira ve çeyrek altın bulunan çanta çalındı. Olaydan bir saat önce Konya'dan Antalya'ya geldiklerini belirten Murat Levent, "Camın kırık olduğunu fark edince soyulduğumu anladım. Tatili ucuza getirmek istiyorduk. Hırsız mağduru olduk" diye konuştu.Antalya'nınManavgat ilçesinde, seyir halindeyken kaskı başı yerine aynaya takılı olan motosiklet sürücüsü Alihan Yılmaz, Ali Erdoğan'ın kullandığı 07 LT 705 plakalı otomobille çarpıştığı kazada yaralandı. Yılmaz, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.AntalyaVali Yardımcısı Yalçın Sezgin'in babası Mustafa Sezgin (79) Korkuteli'de vefat etti. Sezgin'in cenazesi Yelten Mahallesi'nde Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yelten Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Antalya İl Müftüsü Osman Artan'ın kıldırdığı cenaze namazını Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Vali yardımcıları ile çok sayıda vatandaş katıldı