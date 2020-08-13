Yaylaların yıldızı parlıyor

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, yayla ziyaretlerine devam ediyor. Hördübek, Ernez ve Taşkesiği yaylarının ardından Atay Uslu'nun son durağı Kaş ilçesinin Gömbe Mahallesi oldu. Gömbe'de Kaş Belediyesi'nin yapımını sürdürdüğü panayır alanını gezen Atay Uslu çalışmalar hakkında bilgi aldı.Yaylaların son dönemin trendlerinden ekolojik turizm için önemli bir potansiyel taşıdığının altını çizen Atay Uslu, Gömbe'nin de bu anlamda avantajlı olduğunu söyledi. Yaz döneminde çok sayıda kişinin yaylaya geldiğine dikkat çeken Uslu, "Uluslararası arena da yaylalarımızı tanıtmalıyız. Bu cazibe merkezini güzelleştirmek ve şehir merkezinden ulaşımını kolaylaştırmak için biz de çalışmalarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.