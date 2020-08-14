Belgesel başarısı

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Araştırma Görevlisi Mehmet Emre Gül'ün üniversite öğrencileri ile birlikte çektiği 'Bir adam, bir okul, bir hayal' adlı belgesel filmi Rusya'da düzenlenen 7. Uluslararası Zero Plus'a (Çocuklar ve Gençler İçin Film Festivali) seçildi. Çin, ABD, İtalya, Şili, Belçika ve Rusya gibi ülkelerin katıldığı 11 film arasına giren genç yönetmeninin belgeselinden ödül bekleniyor.Film ekibinin tamamını İletişim Fakültesi bünyesinde bulunan Kısa Film Atölyesi (AİFA) öğrencilerinden oluşturan genç yönetmen, Antalya'nın Kaş ilçesinde resim öğretmeni olan Fatih Küçük'ün kendi imkanları ile kurduğu Çizgi Film Okulu'nun hikayesini anlatıyor. Yaklaşık 1 yıl çekimleri süren filmde hayalleri peşinden giden öğretmenin çocuklar için çizgi film sanatını öğretmek ve bu alanda üretim yapmaya serüvenini işleniyor.Gölün Kıyısında (2013) ve Benden Önce (2014) belgeselleriyle 'Altın Koza' gibi prestijli ödüller kazanan Gül, "Kendi imkanlarıyla bir şeyler yapan idealist bir öğretmenin hikayesini anlatmaya çalıştım. Onun hikayesini duyurabildiğim için zaten bir ödül almış gibi hissediyorum" diye konuştu. 21-27 Eylül tarihlerinde Rusya'da yarışacak filmin yönetmeni Gül, daha önce eserinin 3. Uluslararası Animasyon Film Festivali'nde gösterildiğini ve Bakırköy Belediyesi tarafından düzenlenen Çevre Festivali'nde finalist olduğunu belirtti.