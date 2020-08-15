Çevre için daldılar

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Muratpaşa Gençlik Merkezi Gönüllülük Kulübü üyeleri yaptıkları farkındalık projeleriyle dikkat çekiyor.

PET ŞİŞE ÇÖPLÜĞÜ

Çevre timi gönüllüleri ve üniversite öğrencilerinden oluşan 'Greenartyouth Gençlik Kulübü' deniz kirliliği konusunda örnek bir etkinliğe imza attı. Gençler, Sıçan Adası açıklarında düzenlenen dalış etkinliğinde çevre kirliğine dikkat çek için denizin dibinden çöp topladı. Başta pet şişeler olmak üzere çok sayıda plastik atıkları su altında çıkartarak çöp poşetlerine koyan gençlerin davranışı gezi amaçlı gelen turistlerin de takdirini topladı.

SIRADA FİLM VAR

Gençler dalış sırasında denizin dibinde bulunan çöpleri videoya da kaydetti. Su altındaki utanç görüntülerinden oluşan bir kısa film hazırlayacak olan geçler çevre kirliliğine bu film ile dikkat çekecek.