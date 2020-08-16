Alanya ‘Adam’ın peşinde iddiası

AYTEMİZ Alanyaspor son dönemde yurtdışı basın kuruluşlarında transfer haberleriyle gündeme geliyor. Daha önce Portekiz ve Bulgar medyası Şimşek'in Porto'dan Vincent Aboubakar ve CSKA Sofya'da forma giyen Ali Sowe ile görüştüğünü iddia etmişti. Son iddia ise bu kez Güney Amerika'dan geldi.

1 YIL KİRALIK GELİYOR

Paraguay basınında yer alan haberlere göre turuncu yeşilli takım, Meksika Ligi takımlarından, CF Monterrey forması giyen 24 yaşındaki Paraguaylı forvet Adam Bareiro'yu satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralamak için anlaştı. Geçen sezon 30 karşılaşmada forma giyen Adam Bareiro, 6 gol ve 2 asist kaydetti. Paraguaylı santrfor daha önce Olimpia, River Plate, Nacional, San Lorenzo gibi takımların da formasını giymişti.