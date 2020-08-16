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Bal gibi şampiyon

ADEM DURMAZ
Giriş Tarihi: 16.8.2020 ABONE OL
Bal gibi şampiyon
KORKUTELİ Belediyespor'un Antalya Süper Amatör Ligi'ndeki şampiyonluğu tescillendi. Koronavirüs salgını nedeniyle lige ara verildiğinde lider olan Korkuteli Belediyespor, ikinci sırada bulunan Demre Belediyesi ile birlikte Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi. Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek ise şampiyonluğu sosyal medya hesabından kutladı. Başkan İşlek, "Süper Amatör Ligi şampiyonluğumuz tescillenmiştir. Hoş bulduk BAL Ligi. Merak etme, BAL Ligi şampiyonu da yaylamız olacak" ifadelerini kullandı.
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Bal gibi şampiyon
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