Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Akdeniz Haberleri Yavru kedi için seferber olundu

için seferber olundu

Giriş Tarihi: 16.8.2020 ABONE OL
Yavru kedi için seferber olundu

ISPARTA'DA kanalizasyon borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Olay Yaş Sebze ve Meyve Hali yakınında yaşandı. Kanalizasyon borusundan kedi sesi geldiğini fark eden vatandaş, durumu Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne haber verdi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti.

ÇALIŞMALAR 3 SAAT SÜRDÜ
Kanalizasyon hattına ulaşabilmek için bölgeye getirilen bir iş makinesi ile derin bir çukur kazdırıldı. Kepçe yardımı ile çukura inen itfaiye görevlileri kırdıkları borudan yavru kediyi çıkarabilmek için cep telefonundan anne kedi sesi dinletti. Sese tepki veren kedi, 5 metre derinlikte bulunan borudan 3 saatlik bir çalışma sonucu dışarı çıkarıldı. Yavru kedi bakım ve tedavisi için Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yavru kedi için seferber olundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA