Melekler yeni sezonu bekliyor

KADINLAR Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Muratpaşa Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol takımı, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına haftanın dört günü çift, diğer günler tek antrenmanla devam ediyor. Paşa'nın Melekleri, haftanın 4 günü sabah kros çalışması, akşam da salonda pas ve taktik ağırlıklı antrenman yaparak yeni sezona hazırlanıyor. Antrenör Sertan Sarpaş "Dayanıklılık kuvvet çalışmalarını, kondisyon sponsorumuz 4x4 uzmanları eşliğinde yapıyoruz. Onun yanı sıra salonda hem temel ve teknik anlamda hem de savunma yönümüzü geliştirmek adına antrenmanlar yapıyoruz. Yeni sezona iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Oyuncuların dinlenmelerine de zaman ayırmamamız gerekiyor. Çünkü yoğun bir tempoda geçiyor. Sakatlıkların daha az olabilmesi için daha güçlü olabilmek adına böyle bir program yapıyoruz. Ligin başlamasını dört gözle bekliyoruz" dedi.