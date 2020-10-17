Barışmayınca tüpü patlattı

ANTALYA'DA bir tüpçüde çalışan kişi, ayrıldığı eski kız arkadaşını konuşmak için eve çağırdığı sırada evinde patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, şoka giren eski kız arkadaşı polis merkezine götürüldü. Patlamanın, ilk belirlemelere göre tüpten kaynaklı olduğu tespit edildi.

EVİN CAMLARI KIRILDI

Olay, Soğuksu Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 4. katında meydana geldi. İddiaya göre, tüpçülükle uğraşan Murat H., ayrıldığı eski sevgilisi Hülya T.'yi cep telefonuyla arayarak konuşmak için evine çağırdı. Soğuksu Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın 4'üncü katında oturan Murat H., eski kız arkadaşı Hülya T.'yi konuşmak için evine çağırdı. Konuşmaya başladıklarında eski kız arkadaşı barışma teklifini kabul etmeyince Murat H., henüz ne olduğu bilinmeyen maddeyi patlattı. Patlamanın etkisiyle evin camları kırılırken, Murat H., hafif yaralandı. Hülya T. ise yara almadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evden yaralı çıkarılan Murat H., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis, Hülya T.'yi ise ifadesi için emniyete götürdü.