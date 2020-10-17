Herkese inat şampiyon oldu

Antalya'da doğuştan omurilikte gelişim bozukluğu nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağlı hayat süren 19 yaşındaki Beyzanur Ceylan, halter sporuna başladıktan 7 ay sonra 'Bu kız hiçbir şey başaramaz' diyenlere inat Türkiye şampiyonu oldu.

ARKADAŞ DESTEĞİ

Beyzanur Ceylan, bilimsel adı Spina Bifida olan omurilikte gelişim bozukluğu ve hidrosefali adı verilen beynin derinliklerindeki ventrikül denen boşluklarda aşırı sıvı birikmesi hastalığıyla dünyaya geldi. Tekerlekli sandalyeye bağlı çocukluk geçiren Ceylan, yaşadığı zorluklara rağmen eğitim hayatını başarıyla sürdürdü. Beyzanur Ceylan, üniversiteye hazırlandığı süreçte ailesi ve arkadaşının yönlendirmesiyle haltere başladı.

İLK MADALYASINI 7 AY SONRA ALDI

Antrenör Ekrem Celil yönetiminde 14 aydır antrenman yapan Beyzanur Ceylan, ilk madalyasını spora başladıktan 7 ay sonra elde etti. Mart ayında Adana'da katıldığı Türkiye Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'nda 41 kilo kategorisinde 45 kilo halter kaldırıp altın madalyanın sahibi olan Ceylan, Türkiye şampiyonu olmanın gururunu yaşadı. Koronavirüse yönelik tedbir için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve salonların kapalı olduğu dönemde 5 ay evde antrenman yapan Beyzanur Ceylan, daha sonra Antalya Spor Salonu'nda yeniden çalışmalara başladı.