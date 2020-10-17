Lider eksik uçtu

igde 4 hafta sonunda 10 puanla liderliğini sürderen Aytemiz Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde dün akşam Teknik Direktör Çağdaş Atan ve yardımcılarının nezaretinde pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı ÇAĞDAŞ ATANOYUNCULARI UYARDIAytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, dün akşam yaptırdığı çift kale antrenman maçında hata yapan oyuncularına sinirlenince sahaya girdi. Atan, rakip oyuncu karşısında topu ayağından seri şekilde en yakın arkadaşına atması için futbolcularına uyarıda bulundu. Antrenman yaklaşık 2 saat sürdü ve çalışma sonrası bazı oyuncularına hafif koşu yaptırdı. MİLLİLERKATILMADIAytemiz Alanyaspor'un milli takımdan sakat dönen oyuncusu kaptan Efecan Karacan ile Yunanistan milli takımında oynayan Bakasetas, Tzavellas, ve Paraguay milli takımında oynayan Adam Bareiro dünkü antrenmana katılmadı. KAFİLE İSTANBUL'AHAREKET ETTİAytemiz Alanyaspor bugün teknik heyet ve futbolcularla birlikte Gazipaşa Havalimanına giderek saat: 11:00'de özel uçakla İstanbul'a hareket edecek. Kafilede Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de var. MAÇIN HAKEMİNUMANOĞLUPazartesi günü Galatasaray ile saat:20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Süper Ligde ilk kez düdük çalacak hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.