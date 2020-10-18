10 parmağında 10 marifet var

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan 11 yaşındaki Eren Yavuz, 10 ayrı enstrüman çalıyor. Piyano eğitimi de alan Eren'in en çok sevdiği enstrüman ise kabak kemane. Eren Yavuz, kabak kemaneyle Türk Halk Müziği'ne ait ezgilerle birlikte yabancı parçaları da çalabiliyor.

ÖNCE TELLERİ KOPARDI

Küçük Eren, babası Mehmet Yavuz'un müziğe olan ilgisi ve evinde bağlama dersi almasıyla 3 yaşındayken müzikle tanıştı. Mehmet- Serap Yavuz çiftinin tek çocuğu olan Eren, 4 yaşına girdiğinde babası gibi bağlama çalmak isterken, tellerini koparttı. Ailesi küçük bir bağlama ve cura alınca kendi kendine çalmayı öğrenen Eren'i babası bağlama dersi alması için bir müzik öğretmenine götürdü. Öğretmenin 'Bu çocuk okuma yazma bilmiyor, ben buna ders veremem' demesi üzerine bir sene evde bekleyen ve anasınıfına giden Eren Yavuz, bu süre zarfında müzikle ilgilendi. EVİN ODASINI STÜDYO YAPTI

Okuma yazma öğrendikten sonra bir müzik öğretmeninde 5 sene boyunca bağlama eğitimi alan Eren, bu arada kendi kendine ut, cümbüş, sazbüş, keman, kabak kemane, gitar, ritim aletini de çalmayı öğrendi. Ailesinin batı formunda müziklere de aşina olabilmesi için 1 sene de keman eğitimi aldırdığı Eren Yavuz, kendi isteği ve çabasıyla hiçbir yerden yardım almadan kabak kemane öğrendi. Şimdilerde de piyano eğitimi alan ve notalardan ziyade tamamen kulağıyla duyduğu müziği çalan Eren Yavuz'daki yeteneğin zayi olmaması için babası Mehmet Yavuz, evlerinin bir odasını stüdyo haline getirdi. Kabak kemane de öğrenen ve her geçen gün kendini geliştiren Eren Yavuz, Türk Halk Müziği'ne ait bütün eserleri çalabiliyor. Bunun yanı sıra birçok yabancı parçayı da kabak kemaneyle çalan Eren Yavuz, kabak kemane çalmaktan mutlu olduğunu söylüyor. TIP VEYA HUKUK İSTİYOR

Ortaokul öğrencisi olan Eren Yavuz, "Önce fen lisesi ardından doktorluk veya hukuk okumak istiyorum. Bunları başaramazsam, müzikte akademisyen olarak ilerlemek istiyorum" diye konuştu.