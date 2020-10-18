Çalıp söyleyip tatil yapıyorlar

gelen sokak müzisyenleri çalıp söyleyip topladıkları paralar ile hem tatil yapıyor hem de tatil fırsatı buluyor. Latin müzik grubu olarak Türkiye'ye gelen Vıaje En Burbuja ekibi, üretici pazarında birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Biri kadın 4 kişilik ekibin söylediği şarkılar pazarda ilgi çekerken bazı vatandaşlar maske takmamaları nedeni ile tepki verince zabıta ekipleri müzisyenleri uyardı. Latin müziğini sevdirmek adına Türkiye'nin sahillerini gezdiklerini söyleyen Vıaje En Burbuja ekibi, gördükleri ilgiye teşekkür etti.