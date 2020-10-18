Serik Belediye zirveyi zorluyor

Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, ilk yılında grupta liderlik zirvesini zorluyor. Ligde 5. haftanın sonunda 3 galibiyet 2 beraberlik alan Serik Belediyespor, 9 gol atarken kalesinde 2 gol gördü. Puanını 11'e çıkaran Serik Belediyespor, grupta 15 puanla lider olan Turgutluspor'un ardından ikinci sırada yer alıyor. Lige çıktığı ilk yılında Elazığ ve Sivas deplasmanlarından beraberlikle dönen yeşil beyazlı ekip, ilk 5 haftadaki performansıyla göz doldurdu. Serik Belediyespor 21 Ekim Çarşamba günü lider Turgutluspor'u evinde ağırlayacak. Serik İsmail Oğan futbol sahasının bakımda olması nedeniyle rakibini Aksu İlçe Titanic Mardan Stadı'nda ağırlayacak olan Serik Belediyespor, teknik direktör Engin Korukır nezaretinde Turgutluspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.