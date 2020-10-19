Milli genç destek istedi

Antalya'da milli bisikletçi Adil Deniz Karacagil'in (22) 23-25 Ekim'de Sakarya'da düzenlenecek Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nda madalya kazanma hayalitrafik kazasına takıldı. 14 Ekim'de Dedeman yolunda S.V.'nin kullandığı motosiklet, şampiyona için antrenman yapan Karacagil'in bisikletine çarptı.Kazada Deniz Adil Karacagil, küçük sıyrıklar ile kurtulurken s-works marka 50 bin lira değerindeki yarış bisikleti kullanılamaz hale geldi. Milli sporcu Adil Deniz Karacagil, kaza sonrası motosiklet sürücüsü S.V.'nin kendisine 50 bin liralık bisiklete karşılık 100 lira para teklif etmesiyle ise ikinci şoku yaşadı.Bisiklet yarışlarında Türkiye 1'inciliği de bulunun 4 yıllık milli bisikletçi kaza sonrası motosiklet sürücüsü S.V.'den şikayetçi oldu. S.V.'nin ehliyetsiz olduğu, motosikletin de sigortasız olduğu ortaya çıktı. Motosiklet trafikten çekilirken, S.V.'ye ise para cezası yazıldı. Milli sporcu Karacagil ise bisikletsiz kaldı.Kaza sonrası çok gözyaşı döktüğünü anlatan genç milli sporcu, "Uzun süredir bu şampiyonaya hazırlanıyordum. Kulübüm olmadığı için tüm imkansızlıklara karşı savaşıp sporda ilerliyorum. Maddi gücüm olmadığı için bisiklet almam mümkün değil. Bu nedenle şampiyonaya katılamamak beni çok üzüyor. Tek tesellim kaza sonucu kırık ve çıkık olmadan vücudundaki sıyrıklarla atlatmam" diye konuştu. Spor Bilimleri Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi olan Karacagil, kendisine sahip çıkılmasını istedi.