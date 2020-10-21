Valilerden çağrı

ANTALYA İl Pandemi ve Hıfzıssıha Kurulu Toplantısı, Video Konferans Yöntemiyle Vali Ersin Yazıcı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Antalya genelinde yürütülen pandemi çalımaları kapsamında alınan tedbirler yapılan denetimler, filyasyon ve izolasyon takip çalışmaları, toplu ulaşım ile eğitim ve öğretim koşulları ele alındı.Vali Yazıcı, Antalya'da pandemiyle mücadelede iyi bir noktada olunduğunu açıkladı. Nüfusa oranla Antalya'daki rakamların 30 büyükşehir içinde alt sıralarda yer aldığını söyleyen Vali Yazıcı, mart ayında başlayan sürecin eylül ayında tüm ülkede olduğu gibi yükseliş gösterdiğini fakat son üç haftadır düşüşe geçtiğinin görüldüğünü kaydetti. Yazıcı, "Şehrimizi el birliğiyle bu tehditten kurtaracağız. Sağlıklı güzel yarınlar çok yakında" dedi.Okullarda alınan tedbirler başarıyla uygulanabildiği sürece, eğitime devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Vali Yazıcı, "Vatandaşlarımızın hayatın normalleşmesine katkı sunarken pandemi tedbirlerini dikkate alarak yaşamlarını dizayn etmesi gerekiyor. Maske mesafe hijyen kurallarına uyarak sosyal hayatımızı devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı. Burdur Valisi Ali Arslantaş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilde koronavirüse yakalananların yüzde 65'inin virüsü akrabalarından ev ortamında kaptığını açıkladı. Vali Arslantaş, "Kıymetli hemşehrilerimiz maske için teşekkürler ama mesafeye uymuyoruz. Komşu ve akraba ziyaretlerini bir süreliğine askıya almayı şiddetle tavsiye ediyorum. Apartman toplantıları, altın günleri, hasta ziyaretleri, komşu esnaf ziyaretleri gibi alışkanlıklara lütfen ara verelim. Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliğiyle sürdürelim" dedi. Valinin çağrısına il genelinden de destek geldi.