Bakanlık kaçak için devreye girdi

ANTALYA'NINDemre ilçesine bağlı 'Kekova' olarak da adlandırılan bölgedeki Üçağız Yarımadası'nda, bir İngiliz tarafından İmar Barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alınarak yapılan villayla ilgili tartışmaya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı el koydu. Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay, Yapı Kayıt Belgesi alınan villayla ilgili başvurunun Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'na gönderildiğini kaydetti. Altınay, komisyonun yaptığı incelemeler neticesinde de villanın bulunduğu alanın Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi ve 1'inci Derecede Doğal Sit Alanı olduğunun kesinleştiğini anlatarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan görüş istendiğini söyledi. Altınay, "Kaldırın derse, kaldıracağız" dedi.Diğer taraftan şikayetçi olan vatandaşların 1 ay önce çektiği fotoğraflar ile çekilen son fotoğraflardan, villanın pencere ve kapıları ile camlarının yeni takıldığı anlaşılıyor. Karayolu ile ulaşımın olmadığı ve enerji akımı bulunmayan adanın kıyısına ise yaklaşık 40 panelden oluşan güneş enerjisi sistemi oluşturulduğu, elektrik ihtiyacının bu şekilde karşılandığı belirlendi.