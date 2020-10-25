Bu tavukların tanesi 6 bin liraya satılıyor

SÜS tavuğu yetiştiricileri, fiyatları 800 liradan 6 bin liraya kadar değişen ve birbirinden değişik özelliklere sahip yerli ırk tavukları, uluslararası yarışmalar aracılığıyla dünyaya tanıtmak istiyor. Antalya Süs Tavukları, Kümes ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği Başkanı ve Milli Irk İspenç Kulüp Başkanı Murat Öztürk, süs hayvancılığının kedi, köpek ve balıktan ibaret olmadığını, farklı hayvanların da süs hayvanı olarak beslenebildiğini söyledi. Bu doğrultuda kendilerinin tavuklar üzerine yoğunlaştıklarını aktaran Öztürk, milli ırklar üzerinde çalışma yapmak, süs tavuklarının kalitesini artırmak, ıslahlarını gerçekleştirmek üzere faaliyetler yürüttüklerini bildirdi.

20 YE YAKIN ÇEŞİT

Öztürk, Antalya'da 20 değişik ırk tavuk beslediklerini belirterek "Kimisi yumurtacı ırklar yetiştiriyor, kimisi de milli ırklara ağırlık veriyor. Tavukların değeri de 700-800 liradan başlayıp, 5-6 bin liraya kadar ulaşabiliyor" dedi.