İnsanlığa yakışmadı

Antalya'da kanseri yenen engelli Hediye Günaydın (51) ile komşuları arasında çıkan tekerlekli sandalye tartışması mahkemeye taşındı. Komşu M.D, tekerlekli sandalyesini binanın içerisine Günaydın'a hakaret ve tehditle suçlandı.

KENARA BIRAKIYORDUM

İddiaya göre, Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahllesi'nde binanın 1'inci katında oturan He

diye Günaydın, engelli araçları için bina girişine rampa yaptırdı. 12 daireli binada 3 kişi karşı çıktı. Bu dakikadan sonra tartışma başladı. Tartışa sürerken rampaya karşı çıkan 2 aile binadan ayrıldı ve karşı çıkan zadece M.D. kaldı. Günaydın, biri akülü değeri manüel iki tekerlekli sandalyeyi bina girişinin içeri kısmında geçişleri engellemeyecek şekilde bıraktığını söyledi. Ancak komşu M.D, bunun geçişleri engellediğini ileri sürerek, tekerlekli sandalyeleri tekmeledi ve sürükledi. Günaydın'a hakaret edip tehdit ettiği ileri sürülen M.D, kiracı olan engelli komşunun binadan atılmasını için uğraştı. Dünya Engelliler Günü olan 3 Aralık 2017'de meydana gelen olay üzerine Hediye Günaydın, El Ele Engelli ve Yaşlı Yardım Fedarasyonu Akdeniz Bölge Sorumlusu Canan Gören ile irtibata geçti. Günaydın eski emniyet müdürü avukat Feyzullah Arslan'a vekalet vererek dava açtı. Antalya 27'inci Asiye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Hediye Günaydın'ın yanı sıra 28 yıldır aralıksız kendisine bakan Nuray Demirci ve avukatları Feyzullah Arslan katıldı. M.D. ve avukatı mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.

YAPILANLAR YANLIŞ

Antalya eski Emniyet Müdürü Avukat Feyzullah Arslan, "'Devletimiz dahi engelli vatandaşlara pozitif ayrımcılık yaparken, sanığın müvekkilime ait engelli aracından dolayı hakaret ve tehdit içeren sözleri kabul edilemez. Halen daha bu sözlü şikayet devam etmektedir. Cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

PİS MENDİLİ ATIYORLAR

Duruşmanın ardından açıklama yapan Nuray Demirci, 27 yıldır Hediye Günaydın'a baktığın söyledi. Demirci, "Burunlarını sildikleri mendilleri Hediye'nin engelli aracına atıyorlar. En son tekmelenen 8 bin lira değerindeki akülü aracımız bozuldu ve hurdaya çıktı" diyerek yaşadıkları kabusu anlattı.